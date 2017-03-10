躲深山內製毒 警查獲300多公斤毒品原料

吳嫌在海拔500公尺的山區，將鐵皮屋當作製毒工廠製毒。（林郁平翻攝）

警方起獲安非他命半成品50公斤、相關製毒化工原料約300公斤，以及馬達、蒸餾桶等大批製毒機具等贓證物。（林郁平翻攝）

吳嫌訊後被依毒品罪嫌移送法辦。（林郁平翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心追查一件毒品案件，發現毒品來源與一名綽號「高董」的男子有關，經查確認是住在基隆的48歲吳姓男子，立即基隆市警局組成專案小組，報請基隆地檢署檢察官朱家蓉指揮偵辦。

警方經多日跟監，掌握吳嫌曾前往新竹縣橫山鄉一帶山區，專案小組為掌握製毒工廠確切位置，派員上山勘查可疑處所，在人煙稀少的山區忍受蚊蟲叮咬，經多日埋伏，終於發現吳嫌行蹤。

專案小組跟監發現吳嫌進入尖山鄉海拔500公尺山區的一間鐵皮屋，研判吳嫌已進入製毒，隨即發動攻堅，逮捕正在製毒的吳嫌到案，並在該製毒工廠內，起獲安非他命半成品50公斤、相關製毒化工原料約300公斤，預估可製成約150公斤毒品，及大批製毒機具等證物，全案訊後，依毒品罪嫌送辦，吳嫌遭聲押禁見。

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(中時)