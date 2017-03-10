共諜案引開保防法阻力？府：膝蓋不是用來思考

政大學生涉入共諜案，是否為了推「保防法」，想讓其阻力變小？總統府發言人黃重諺諷刺，「膝蓋不一定是用來思考。」

黃重諺表示，今天包括行政院長，也包括法務部有就此議題再次說明，有關強化有關強化國土安全、防止境外勢力以各種包括網路攻擊及假新聞散佈等新型態，目的就是為了維護國家安全、人權受到侵害，現在民主國家都在積極研擬對策及方向，而媒體這兩天揭露草案，行政院已經退回，也是在政府嚴格把關下，不代表是政府立場。

至於政大研究生涉入共諜案，黃重諺強調，司法案件不評論，不評論個案。

(中時)