西門町住辦火災 100多位民眾緊急疏散

台北市西門町昆明街一棟8層樓高的住商混合大樓，於今日凌晨1時左右發生火災，100多名住戶與觀光客連忙疏散，警消到場灌救15分鐘後就撲滅火勢，不過有一名30歲馬來西亞籍孕婦受到驚嚇，因為身體不適而送醫。

台北市觀傳局表示，觀傳局上午已派員前往案址查察，該大樓曾有6戶遭查獲違規經營非法旅宿。

該棟住商混合大樓超過200戶，曾有6戶因非法日租遭觀光傳播局裁處，裁罰金額高達新台幣96萬元；此次失火套房未曾有過裁罰紀錄。至於罰鍰繳納狀況，其中4戶經營者已繳清罰鍰，1戶業者在分期繳款中，另1戶則因罰鍰未繳已於移送強制執行。

(中時)