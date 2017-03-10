立委林為洲要求環保署優先處理竹縣垃圾問題
由於新竹市焚化廠歲修，加上苗栗縣焚化廠無法進場，新竹縣垃圾每天有110噸需暫時堆置在掩埋場，3個月後就有近1萬噸垃圾無法處理，令人擔憂，為此，立委林為洲10日要求環保署協調並調度各縣市焚化廠。
林為洲昨天邀集環保署督察總隊副隊長林左祥，討論日漸嚴重的新竹縣垃圾問題，林為洲表示，雖然廢棄物清理法新法已施行，但環保署預計在今年6月才能修訂新的焚化廠調度辦法。
他強烈要求環保署應在辦法修訂出的空窗期前，協調各縣市焚化廠進行優先處理一般生活廢棄物，如新竹縣垃圾因逢竹市焚化廠歲修而無法焚燒，理應優先調度處理。
(中時)
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