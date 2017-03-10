網路瘋傳避震理論 不能以一概全

我要評比

嘉義市消防局10日表示，大地震發生時，趴下、掩護、穩住並抓住桌腳的「抗震保命3步驟」才是自保之道。（消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月10日

日本311大地震明天屆滿6週年，近日網路又開始瘋傳「進入地球地震年」及「黃金三角」避震理論，對此嘉義市消防局表示避震理論不能以一概全。

嘉義市消防局指出，隨著日本311地震週年日的接近，網路又開始瘋傳「國際組織預報今年地球將進入地球地震年」、「磁力中斷的警訊」及「搶救生命的黃金三角」等流言。

消防局表示，流言不可盡信，尤其當中提到一名美國救援家「道格．庫普先生」建議民眾遇到地震，應躲在桌子旁、沙發旁或牆角，形成「黃金三角」，而不是傳統的躲在桌子下。

但是，消防局認為地震發生的情境、人員身處的場域環境，以及各國建物耐震結構不同，不能以一概全，因此這套避難理論，並未獲得各國官方認同。

消防局表示，所謂躲在「黃金三角」，並非唯一、正確的避難方法，近年來政府積極宣導的「抗震保命3步驟」（趴下、掩護、穩住並抓住桌腳）才是自保之道。

消防局指出，許多人在地震發生的第一時間，會因驚慌失措而奔逃，由於地震發生之初，家中物品、家具會先墜落，因此若一昧倉皇地逃跑，極有可能遭家具擊傷，甚至昏迷或死亡。

因此，消防局建議民眾在地震發生時，應「先求活命，再求逃出」，先尋找遮蔽物如桌子等空間躲避，待狀況緩和後，再想辦法呼救及脫困。1060310

(中央社)