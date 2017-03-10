菲海關局機場截獲2批安非他命

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菲律賓海關局最近在馬尼拉國際機場截獲2批安非他命，並警告民眾勿在政府強力掃毒之際以身試法。

海關局副局長（Ariel Nepomuceno）今天表示，執法人員於3月2日在機場以X光機掃瞄包裹時，發現可疑影象，經拆封檢驗後發現是安非他命，重約1.2公斤，市價約為500萬披索（約新台幣350萬元）。

尼普慕塞諾說，包裹來自剛果，寄件人報關時謊稱內為假髮，收件人則在宿霧省的塔里沙市（Talisay）。

另方面，海關局也同時宣布於1月20日在馬尼拉國際機場攔截到裝在糖果包裏的安非他命，重約120公克，打算從馬尼拉寄到卡達首都杜哈。

尼普慕塞諾表示，海關局已將這2批毒品移交緝毒署，並向相關人等提出違反危險藥品法及海關法等控告。

他說，政府各部門現正積極配合杜特蒂總統的政策強力掃毒，警告民眾勿以身試法。1060310

(中央社)