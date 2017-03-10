談保防法 林全：不代表可解決所有問題

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行政院長林全今天表示，保防法只是法律上必須處理的要件，「不代表所有問題保防法就可以解決」，制度也須全面檢討。

媒體報導，法務部調查局草擬草案賦予保防員「臨檢權」、查訪、調閱個人文件資料等權限，包括敏感性國防工業、高科技產業與其他影響國家安全與利益產業，都被要求建立保防安全防護單位或人員遭質疑。林全上午表示，行政院已退回草案。

民主進步黨籍立法委員邱志偉下午在施政總質詢時問到，保防法通過後，就能杜絕共諜滲透？林全答詢時說，保防法只是法律上必須處理的要件，不代表所有問題保防法就可以解決；不只國家安全防護，像商業間諜對產業傷害及國安影響很大，偵查、法律、司法制度也要全面檢討。

法務部長邱太三表示，任何國家基於國家安全一定會訂定相關法制，不管美國、英國、法國、德國、加拿大等都一樣，國家安全法就明定人民不得交付、洩漏、刺探國家機密，以及在國內發展組織，因此要用法律作保防措施。

邱太三說，其他法律像是刑法，都只規範事發後怎麼處置，為符合國安法的機制，防止滲透、發展組織，對入出境的人檢查，或是軍事機關如何管制等，國安法沒有規定，可能涉及侵害人權問題，各國基本上都是用法律來保障、規範。

他表示，「基本上絕對不是人二復辟」，過去是威權、一黨持續執政，為維護政權才有體制外的一條鞭單位。1060310

(中央社)