金牌主委林德褔接體育署 跆協盼返榮耀

行政院、教育部發布體育署長人事案，將由林德褔接任，而他也是雅典奧運跆拳道雙金重要推手，中華跆協也期待未來重返榮耀，再創佳績。

前行政院體委會主委林德福，曾在任內擬定奧運奪金計畫，雖然在2004年雅典奧運前下台，但跆拳道好手陳詩欣和朱木炎，果然在雅典奧運踢下台灣史上第1、2金，因此林德福被譽為「金牌主委」。

跆拳道在2000年雪梨奧運起被列為正式運動，從該屆起，中華跆拳道隊在每屆奧運都有奪牌，直到2016年里約奧運，中斷這個優良傳統。

中華民國跆拳道協會秘書長林明富表示，希望未來林德褔上任，能幫助跆拳道重返榮耀。

此外，超級籃球聯賽（SBL）本季邁入14個年頭，林德褔當年也是重要催生者。

中華民國籃球協會秘書長李一中指出，中華職籃（CBA）封館後，台灣籃球陷入低潮，是林德褔任內催生出超級籃球聯賽（SBL），提供籃球員未來揮灑的舞台，對籃球貢獻良多。1060310

(中央社)