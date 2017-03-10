金牌主委林德褔接體育署 跆協盼返榮耀
行政院、教育部發布體育署長人事案，將由林德褔接任，而他也是雅典奧運跆拳道雙金重要推手，中華跆協也期待未來重返榮耀，再創佳績。
前行政院體委會主委林德福，曾在任內擬定奧運奪金計畫，雖然在2004年雅典奧運前下台，但跆拳道好手陳詩欣和朱木炎，果然在雅典奧運踢下台灣史上第1、2金，因此林德福被譽為「金牌主委」。
跆拳道在2000年雪梨奧運起被列為正式運動，從該屆起，中華跆拳道隊在每屆奧運都有奪牌，直到2016年里約奧運，中斷這個優良傳統。
中華民國跆拳道協會秘書長林明富表示，希望未來林德褔上任，能幫助跆拳道重返榮耀。
此外，超級籃球聯賽（SBL）本季邁入14個年頭，林德褔當年也是重要催生者。
中華民國籃球協會秘書長李一中指出，中華職籃（CBA）封館後，台灣籃球陷入低潮，是林德褔任內催生出超級籃球聯賽（SBL），提供籃球員未來揮灑的舞台，對籃球貢獻良多。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。