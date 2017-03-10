比王菲還酷 李嫣警告爸：戒菸我不會再說第二次

李亞鵬與李嫣父女情深。（圖／翻攝自一號立井微博）

李亞鵬上節目分享李嫣送他的生日卡。（圖／翻攝自鳳凰視頻微博）

天后王菲2013年結束與李亞鵬的婚姻，兩人育有一女李嫣，最近李亞鵬上節目《朗讀者》，除了炫耀女兒情人節為他做的巧克力，還分享李嫣去年給他的生日卡片，其中寫道：「每次抽菸都會傷害你身體，這是你45歲生日，我不會再跟你說第二次，我愛你，但如果你不抽菸，我會更加愛你。」

李亞鵬近來常帶李嫣趴趴走，上月更秀出兩人在美國旅行照，甜喊：「請她喝了一杯咖啡，終於情定舊金山」，可見對前世情人的寵愛。近日，李亞鵬上節目大聊父女情，不避諱談到女兒與生俱來的唇顎裂，念出獻給李嫣的信說：「上帝給了妳這傷痕，我要讓這傷痕變成妳的榮耀。」感動許多觀眾。

節目中，李亞鵬也分享李嫣送她的生日卡，她用英文寫下：「一天天過去了，你還在抽菸，每次抽菸都會傷害你身體，這是你45歲生日，我不會再跟你說第二次，我愛你，但如果你不抽菸，我會更加愛你。」語氣相當霸氣又貼心，網友則笑說：「快被女神的女兒圈粉」、「王菲基因無誤」。

(中時電子報)