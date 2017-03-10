想要勻稱輕盈 練練晃海功(達志)

減肥減肥，越減越肥，這是很多人都有過的經驗；很多時候，快速減肥，雖然可在短時間內瘦下5到10公斤，但是極短的時間內減輕的體重卻非常容易復胖，甚至比減肥前的體重還重，更可怕的是一但胖回來，就更難再瘦回理想體重。體重就像一顆令人崩潰的溜溜球，忽上忽下，這就是所謂的減重「溜溜球症候群」。

減肥的目的固然是為了減少體重，但沒有人喜歡減重的副作用是犧牲健康，所以，如何減得健康又有效，就是大家真正追求的目標。

養生專家白雁表示，肥胖，不能統一用「減肥」兩字全部解除。胖，有些是因為飲食過量或熱量吸收過多而造成；有些肥胖是體質虛弱的一種病態；快速減肥非但無效，還沒了氣色，肌肉組織減少、貧血、體力與腦力不佳、皮膚變差、脾氣暴躁、骨質減少等，損失健康又花大錢，完全不值得。

白雁認為，對體質虛弱的人來說，想要減重，可以練習氣功來輔助。

氣功是中國傳統的功法，可用來強健身體，還能補養氣血，從根本改善體質。一旦體質變好，氣血循環提升，新陳代謝良好，自然就把多餘的脂肪、毒素代謝出去，人不只看起來瘦，而且精神奕奕。

她建議，想要追求勻稱輕盈體態的人，除了飲食、睡眠、心情要調整，也可以練習「晃海功」，動作簡單、又可輕鬆補氣，消滅多餘脂肪，幫助達到輕鬆調節體重，健康苗條，兩者兼得的效果。

※晃海功小功法：

1、輕鬆地坐在地上或椅子、床鋪上，將手掌輕放膝蓋。大拇指輕扣膝蓋內側的血海穴，另外四指則自然地放在膝蓋上。

2、身體慢慢向前傾。臀部要保持貼地，不要翹起來。

3、身體傾向前，先以逆時鐘的方向，身體慢慢以臀部觸地的會陰穴為中心點畫圓。

4、逆時鐘晃動9次之後，再以順時鐘向相反方向畫圓9次。當畫圓到後面時，身體盡量向內縮，下巴也盡量向內含。

5、最後身體回復到正直坐式，並做幾次深呼吸。

(中時電子報)