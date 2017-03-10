長期中心超收害4長者燒死 將裁罰36萬

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桃園市私立愛心長期照顧中心違法超收釀4死13傷，一把火也燒出業者竟以木板包電梯，規避稽查，導致市府過去多次聯合稽查時都沒發現業者偷偷在2樓超收16人，以涉嫌隱匿釀大災，違反老人福利法第48條第3項，有重大情事影響老人身心健康，開罰最高額30萬元。

另外針對上月21日聯合稽查發現人力不足要限期改善，期間不能再增收住民，但今日卻發現1樓立案合格部分從原有20人增加到21人，也依法裁罰6萬元。

社會局目前祭出限期改善，尚無法勒令業者停業，但會與家屬溝通，徵得同意將火口餘生的老人轉介到其他機構，並協調轉介單位以原收費標準收費，或將視情況補助。

(中時)