長期中心超收害4長者燒死 將裁罰36萬
桃園市私立愛心長期照顧中心違法超收釀4死13傷，一把火也燒出業者竟以木板包電梯，規避稽查，導致市府過去多次聯合稽查時都沒發現業者偷偷在2樓超收16人，以涉嫌隱匿釀大災，違反老人福利法第48條第3項，有重大情事影響老人身心健康，開罰最高額30萬元。
另外針對上月21日聯合稽查發現人力不足要限期改善，期間不能再增收住民，但今日卻發現1樓立案合格部分從原有20人增加到21人，也依法裁罰6萬元。
社會局目前祭出限期改善，尚無法勒令業者停業，但會與家屬溝通，徵得同意將火口餘生的老人轉介到其他機構，並協調轉介單位以原收費標準收費，或將視情況補助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。