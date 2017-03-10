不受下架風波影響？ 伊凡卡品牌上月賣更好

伊凡卡品牌在紐約川普大廈的大廳銷售。(圖/美聯社)

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)的時尚服裝品牌，自川普(Donald Trump)開始競選總統開始就一波三折，先是受到反川普人士的抵制，之後又因銷售太差而遭各大百貨公司及網路平台下架，原以為這一切會讓伊凡卡苦心經營的個人品牌前途堪憂，沒想到在上個月她的品牌在網站上，卻出乎意料的銷售暴增，整體銷量成長了346%，看似在狹縫中找到生存之路，持續在時尚界大放異彩。

儘管龍頭百貨不給賣，伊凡卡的個人品牌在購物網站Lyst銷量暴增，該網站在上個月的下架風波中，並未將伊凡卡的品牌下架，反而選擇繼續販售，沒想到這個月銷量成長高達346%，品牌排名也在12,000個品牌中，從第550名大幅躍進至第11名。

而伊凡卡品牌的董事長克萊姆（Abigail Klem）在7日接受訪問，儘管不願意透露確實的銷售數字，但她表示：「從2月初開始，有幾周的銷售表現是品牌有史以來最好的，而在同業的競爭中，伊凡卡的香水銷量名列前茅，甚至在一些分類中被稱為是『有史以來最好的香水』」。

伊凡卡出席個人品牌的發布會。(圖/shutterstock)

伊凡卡的品牌在前兩個月頻頻受挫，不但紛紛被各大百貨公司及網路購物平台以抵制或是銷量太差為由而停售，甚至還得面對在拍賣網站ebay上，網友們紛紛賤賣旗下系列產品的窘境。

而伊凡卡的品牌被抵制也弄得她身邊的人急得跳腳，不但老爸川普氣得在推特上為女兒叫屈，稱這些百貨公司對伊凡卡不公平。甚至連川普的顧問康威(Kellyanne Conway)，都急著在受訪時於電視上為伊凡卡打廣告，而此舉也讓康威惹來一身腥，差點就被風紀辦公室懲處。

(中時電子報)