非食品級石灰做冬瓜糖磚 丸作食茶中鏢
食藥署今天表示，日前與檢警查獲高雄業者以非食品級「石灰」製作冬瓜糖磚，追查下游發現知名飲品「丸作食茶」也中鏢，共查封下架超過1.3萬公斤冬瓜茶磚。
食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，高雄市衛生局去年11月獲報，高雄地區某商行在製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程，添加非食品添加物級「石灰」，現場查封1萬528公斤冬瓜糖磚、145公斤冬瓜條以及300公斤石灰。
劉芳銘說，根據相關規定，食品添加物級「石灰」（氧化鈣），氧化鈣含量應達95%以上，但查獲的石灰僅有83%，尚無發現危害人體物質。
劉芳銘指出，追查違法廠商下游業者多為手搖飲料店，共收回下架冬瓜糖磚約2490公斤，其中2061公斤都在知名「丸作食茶」飲品店。
衛生局去年就接獲舉報，為何到今天才公告相關內容？劉芳銘說，因衛生局是配合檢調偵查過程，幾個月來陸陸續續下架。
食藥署表示，食品業者未依食安法規定選購取得依法查驗登記及登錄產品，已涉及違反「食安法」第8條規定，得命業者限期改正，屆期不改正者將開罰6萬元至2億元罰鍰；在食品加入非食品用添加物，則可開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。1060310
(中央社)
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