陸籍男涉共諜案 郝龍斌：該怎辦就怎辦

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台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，國民黨副主席郝龍斌今天表示，該怎麼辦就怎麼辦，現在就已經有相關法律可以處理，也強調兩岸和平交流，對等尊嚴很重要。

辦案人員調查，周泓旭涉嫌來台當共諜，從事發展組織工作，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法。台北地檢依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押。

郝龍斌今天表示，他主張該怎麼辦就怎麼辦，現在就已經有相關法律可以處理，政府依法偵辦，國家安全最重要。

郝龍斌說，兩岸交流，目的是為了更加了解，用善意增進彼此互信，如果藉著交流來進行間諜活動，這不但是法律不容許，也是一個不善意的作為。

郝龍斌說，兩岸要能和平交流，對等尊嚴很重要，也要互相尊重，如果大陸來台的學生或人士，另外負有諜報任務，這會傷害兩岸人民的感情。「因小失大，大陸方面對此必須要嚴肅看待」。1060310

(中央社)