毒品吸食器無處藏　壯碩女夾藏臀間遭逮

林女(右)遭警盤查，竟將毒品吸食器竟夾藏進雙臀間，被眼尖警方發現。（陳淑芬翻攝）

30歲林姓女子日前深夜在中華路二段1輛自小客車前來回走動，台中市保安警察大隊巡邏發現十分可疑，趨前盤查，身材壯碩的林女當時手裡拿著1只毒品吸食器不知所措，竟夾藏進雙臀間，被眼尖警方發現。此外，警方又在她的包包內發現搖頭丸及Ｋ他命毒品，依法送辦。

台中市保安警察大隊日前在中華路二段巡邏，發現林女在1輛自小客車前來回走動，十分可疑趨前盤查，林女神色緊張，手藏在身後游移，警方喝令停止，她一時緊張，將手中1只毒品吸食器藏夾在雙臀間，眼尖警方立刻發現，並在她包包內發現搖頭丸及安非他命。

林女坦承吸毒，供稱警方盤查時，她手中握著毒品吸食器一時不知如何是好，想說自己體型壯碩用屁股夾住，警方應該不會追查。警方訊後，將林女依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時)