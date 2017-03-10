推動在地醫療 大千醫院竹南診所今開幕
苗栗縣大千健康醫療體系在竹南鎮光復路成立的竹南診所今天開幕，延攬主任醫師進駐看診，提供成人與小兒復健治療以及皮膚科、肝膽腸胃科、心臟內科、新陳代謝科、身心失眠科等專業檢查及治療，讓民眾就近使用在地醫療服務。
位於竹南鎮光復路上竹南診所有4層樓，是縣內目前規模最大的診所，大千健康醫療體系延攬主任醫師進駐並成立醫療團隊，有就醫需求的民眾不用再舟車勞頓。
竹南診所今起正式看診，一早就有不少民眾掛號看診，竹南診所院長黃力升醫師表示，診所針對皮膚疾病、腸胃不適、心臟疾病、高血壓、高血脂、糖尿病及失眠等問題提供完整醫療服務，四月份起提供洗腎服務，陸續增加骨科、神經內科等科別，要成為鄉親的健康好鄰居。
因應竹南科學園區年輕科技族群職能治療服務需求，竹南診所引進新穎復健器材，提供及老人族群復健治療。復健科醫師邱熙亭說，竹南診所提供從小孩到成人的完整復健治療，透過最新的超音波檢查、影像導引注射等，加上醫師詳細診斷與準確治療，有效幫助舒緩疼痛、改善生活品質。
縣長徐耀昌表示，竹南鎮約8萬人，僅有2家中小型醫院、63家診所，總病床數共61床，相較鄰近的頭份市總病床達400床，竹南地區醫療仍有成長空間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。