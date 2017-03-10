推動在地醫療　大千醫院竹南診所今開幕

竹南診所引進專業紅繩設備，幫助病友復健治療。（黎薇攝）

苗栗縣大千健康醫療體系在竹南鎮光復路成立的竹南診所今天開幕，延攬主任醫師進駐看診，提供成人與小兒復健治療以及皮膚科、肝膽腸胃科、心臟內科、新陳代謝科、身心失眠科等專業檢查及治療，讓民眾就近使用在地醫療服務。

位於竹南鎮光復路上竹南診所有4層樓，是縣內目前規模最大的診所，大千健康醫療體系延攬主任醫師進駐並成立醫療團隊，有就醫需求的民眾不用再舟車勞頓。

竹南診所今起正式看診，一早就有不少民眾掛號看診，竹南診所院長黃力升醫師表示，診所針對皮膚疾病、腸胃不適、心臟疾病、高血壓、高血脂、糖尿病及失眠等問題提供完整醫療服務，四月份起提供洗腎服務，陸續增加骨科、神經內科等科別，要成為鄉親的健康好鄰居。

因應竹南科學園區年輕科技族群職能治療服務需求，竹南診所引進新穎復健器材，提供及老人族群復健治療。復健科醫師邱熙亭說，竹南診所提供從小孩到成人的完整復健治療，透過最新的超音波檢查、影像導引注射等，加上醫師詳細診斷與準確治療，有效幫助舒緩疼痛、改善生活品質。

縣長徐耀昌表示，竹南鎮約8萬人，僅有2家中小型醫院、63家診所，總病床數共61床，相較鄰近的頭份市總病床達400床，竹南地區醫療仍有成長空間。

(中時)