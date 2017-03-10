台化案撤銷原處分 彰化縣府：勝負未定
環保署訴願會今天臨時提案處理台化彰化廠訴願案，撤銷彰化縣政府對台化3座鍋爐的展延處分，彰縣府法制處長黃耀南表示，訴願法的法令見解和原處分機關不一樣，程序有無違法，事實認定是否錯誤，仍需回歸環保局做審慎認定，結果應該是「勝敗未定」。
黃耀南也指出，訴願會認定3座鍋爐需受環評說明書規範，則代表縣府「贏了」。
環保局長江培根表示，今天訴願會以臨時提案方式排入議程，動機令人不解，對於審議結果，彰化縣政府表示遺憾。
江培根強調，台化公司3座鍋爐，要將含硫成分和生煤的使用量依環評承諾做一個規範，根據環保署指稱，彰化縣政府疏於監督，而核發展延許可，其實，2016年之前，監督機關都是行政院環保署，疏於注意的，其實是環保署。
江培根強調，後續處理方案須待參酌審議內容並在照顧縣民健康和維護彰化縣空氣品質的公共利益原則前提下，做後續適法之處理。
(中時)
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