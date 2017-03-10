醫跨國抗「疫」 諾魯總統特來中榮致謝
台灣友邦諾魯共和國於二周前爆發登革熱疫情，造成多名幼童罹出血性登革熱死亡，為讓疫情早日平息，台中榮總駐諾魯醫團除通報國際醫療中心，也空運登革熱NS1抗原快篩試劑協助。日前諾魯共和國總統瓦卡訪台，特別到台中榮總表達謝意，肯定該院醫療團隊外交貢獻。
瓦卡3月6日來台訪問，期間除會晤總統蔡英文並接受國宴外，也接受外交部李部長大維夫婦晚宴。這趟訪台旅程，諾魯總統特意安排到台中榮總參訪，對該院全體醫護同仁提供的醫療資源協助與醫療照護，表達最誠摯的感謝。
台中榮總院長許惠恒指出，諾魯於二周前爆發登革熱疫情，多例為出血性登革熱，截至目前為止已造成幼童死亡。因台灣在登革熱防治與治療上有豐富經驗，中榮駐諾魯醫團即刻通報國際醫療中心，除提供登革熱相關防治資料外，更立即空運200組登革熱NS1抗原快篩檢查檢驗試劑組，由我國駐諾魯大使周進發於3月2日代表台中榮民總醫院致贈諾魯醫院，諾魯總統兼代理衛生部長瓦卡(Baron Waqa)代表接收，協助諾魯醫院進行登革熱快篩。
因此，瓦卡總統親自到台中榮總實地參訪及體驗，除了向醫療團隊表達感謝外，更希望在未來能夠更強化雙方的交流互動，綿密提供諾魯民眾醫療資源與醫療援助。
台中榮總自2008年起支援醫療貧瘠的諾魯，諾魯共和國政府更在2016-2020「國家衛生策略計畫書」，指定台中榮民總醫院為其發展伙伴且列為海外醫療轉診醫院之一。並簽署5年的醫療合作及轉診合作備忘錄，台中榮總迄今總計派遣11梯次行動醫療團、共63名醫師、12名護理師、3名醫檢師，共支援17個科別，總計服務量門診超過7664人次、手術191例，辦理國際轉診手術治療共計22次。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。