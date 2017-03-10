醫跨國抗「疫」 諾魯總統特來中榮致謝

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台灣友邦諾魯共和國總統瓦卡訪台，特別到台中榮總表達謝意，肯定該院醫療團隊外交貢獻。（馮惠宜攝）

台灣友邦諾魯共和國於二周前爆發登革熱疫情，造成多名幼童罹出血性登革熱死亡，為讓疫情早日平息，台中榮總駐諾魯醫團除通報國際醫療中心，也空運登革熱NS1抗原快篩試劑協助。日前諾魯共和國總統瓦卡訪台，特別到台中榮總表達謝意，肯定該院醫療團隊外交貢獻。

瓦卡3月6日來台訪問，期間除會晤總統蔡英文並接受國宴外，也接受外交部李部長大維夫婦晚宴。這趟訪台旅程，諾魯總統特意安排到台中榮總參訪，對該院全體醫護同仁提供的醫療資源協助與醫療照護，表達最誠摯的感謝。

台中榮總院長許惠恒指出，諾魯於二周前爆發登革熱疫情，多例為出血性登革熱，截至目前為止已造成幼童死亡。因台灣在登革熱防治與治療上有豐富經驗，中榮駐諾魯醫團即刻通報國際醫療中心，除提供登革熱相關防治資料外，更立即空運200組登革熱NS1抗原快篩檢查檢驗試劑組，由我國駐諾魯大使周進發於3月2日代表台中榮民總醫院致贈諾魯醫院，諾魯總統兼代理衛生部長瓦卡(Baron Waqa)代表接收，協助諾魯醫院進行登革熱快篩。

因此，瓦卡總統親自到台中榮總實地參訪及體驗，除了向醫療團隊表達感謝外，更希望在未來能夠更強化雙方的交流互動，綿密提供諾魯民眾醫療資源與醫療援助。

台中榮總自2008年起支援醫療貧瘠的諾魯，諾魯共和國政府更在2016-2020「國家衛生策略計畫書」，指定台中榮民總醫院為其發展伙伴且列為海外醫療轉診醫院之一。並簽署5年的醫療合作及轉診合作備忘錄，台中榮總迄今總計派遣11梯次行動醫療團、共63名醫師、12名護理師、3名醫檢師，共支援17個科別，總計服務量門診超過7664人次、手術191例，辦理國際轉診手術治療共計22次。

(中時)