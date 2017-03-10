強化「小校」特色 東海國小發展花鼓與動漫

新竹縣長邱鏡淳10日視查竹北市東區人數最少的「小校」東海國小，並與小朋友共用營養午餐。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（右）10日視查竹北市東區人數最少的「小校」東海國小，希望東海發展成特色學校。（陳育賢攝）

為強化「小校」的特色教學，新竹縣長邱鏡淳10日視查竹北市東區學校中，學生人數「相對」少很多的東海國小，對於東海教學空間的不足，邱鏡淳強調將設法增建教室，並要求學校發展花鼓和動漫，增加教學和學校特色。

縣長邱鏡淳今天訪視學生人數已不到200人的東海國小，校長葉彭鈞指出，東海國小的學區原本包括東海和隘口，隘口里被畫為其他小學的學區後，招生人數幾乎減少一半，目前1個年級僅2班，明年預估會再減1班。

邱鏡淳表示，東海國小緊臨農田，隨時可以聽到蟲鳴鳥叫聲，因此除了目前的花鼓民俗技藝後，也建議學校可以「小青蛙」為主軸發展動漫，並希望在半年內看到成果。

邱鏡淳今天中午也和3年級小朋友共進營養生生午餐，對於學校所設計的3菜1湯飯後搭配水果感到滿意。

(中時)