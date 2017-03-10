中美爆貿易戰 野村：台港韓企業首當其衝
川普入主美國白宮後，市場對中美爆發貿易戰的擔憂揮之不去。投資機構野村認為，表面上看，這和1980年代美日貿易衝突類似，但不同的是，跨國企業為中國對美出口的主要力量，如果貿易戰爆發，中國可能會遭遇就業機會的流失，但是這些在台灣、香港、韓國以及美國等地上市的企業，在利潤上同樣也會遭到衝擊。
華爾街見聞報導，野村報告指出，表面上看，中美之間的貿易問題和1980年代美日之間很像，比如中國已經取代日本成為美國第一大進口國。IMF數據顯示，截至去年前9個月，美國進口額中有21％來自中國，和1980年代中期日本的水平相當。
在去年前9個月以及2015年，中國對美國的貿易順差分別高達2,580億美元、3,660億美元，均占同期美國出口總額的約7％，和日本在1960年代的情況相當。
不過，野村表示，和日本不一樣的是，當時日本對美國的出口是由日本企業主導。但是對於中國來說，對美出口的主要力量卻是跨國公司。
根據2016年上半年的統計數據，從中國向美國出口產品最多的25家公司中，有超過80％並非中國大陸企業，其中14家來自台灣、4家來自美國、2家來自韓國、1家來自香港。25家公司中，前8名全是台灣的電子製造業，包括廣達、富士康、華碩等大廠。
機械及交通設備、雜項製品以及工業製成品是中國對美出口的主要類別，中國為美國這些產品的進口貢獻了超過20％。
因此，報告認為，如果中美爆發貿易戰，中國可能會遭遇就業機會的流失，但是這些在香港、台灣、韓國以及美國等地上市的企業，在利潤上同樣也會遭到衝擊。
報告稱，根據日本的經驗，如果中美爆發貿易戰，那麽為中國對美貿易順差貢獻最多的行業中的企業，就最有可能成為美國懲罰性關稅打擊的對象。
(工商)
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