森根大地 高市原住民故事館植樹節贈樹苗

高市原住民故事館植樹節贈樹苗海報。（吳江泉翻攝）

為推廣植樹節生態永續精神，高雄市原住民故事館明（11）日舉辦原民市集活動，當日憑106年1月到3月的故事館發票，每滿50元即可領取樹苗兌換券1張，數量有限，歡迎熱愛地球的市民朋友，一起來故事館共襄盛舉。

高雄市原民會表示，原住民故事館自去年12月開館後，每月訂定主題月辦理系列活動，3月12日為植樹節，並將3月份訂定為「愛地球月」，希望透過植樹活動一起維護生態，因此故事館選在每周六辦理的原民市集3月11日場次，辦理「原住民故事館森根大地」活動，當日憑106年1月到3月在故事館消費之發票，每滿50元即可領取樹苗兌換券一張，限量400株樹苗，每人限兌換5株樹苗，兌換時間自下午2點開始，數量有限，歡迎一起到故事館實踐愛地球的活動。

原民會說，活動發送之樹苗為無患子樹，早期原住民族利用無患子作為天然洗滌物，從身體到廚房用具等，也有族群將無患子作為宗教用途，利用無患子作成的木棒來驅鬼，排灣族更將無患子視為被聖化的靈珠，像人的眼珠，並能協助族人病理及生活問題。現今無患子雖多作為景觀用途，但許多原住民工藝師仍用無患子作飾品，極具原味特色。

原住民故事館當天除了下午1點開始的原民市集，展售原住民工藝及農特產品以外，地下一樓的部落工場也有「水染‧經緯‧穿針引線-駐館工藝師聯展」，呈現出部落工場3位駐館工藝師於105年的工藝成果，包含植物染、十字繡、皮雕等，展期至4月9日，歡迎喜愛原住民的市民朋友，一起來故事館寫下屬於您自己的故事。

詳細活動請洽高雄市政府原住民事務委員會07-740-6511分機721、高雄市原住民故事館07-841-7087或FB跟google搜尋「高雄市原住民故事館」。

(中時)