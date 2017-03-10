讓愛閃耀 慢飛天使獲早療專車

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嘉義地區約有1800名發展遲緩兒童需要接受早期療育，但有1/4因缺乏交通工具或因經濟弱勢而放棄，所幸今天有慈善基金會贈送一輛早療專車。

嘉義雙福基金會晨光智能發展中心主任姚淑芬表示，萬海航運慈善基金會獲悉嘉義地區的「慢飛天使」缺乏交通工具，特別透過「讓愛閃耀」專案捐贈「早療服務專車」。

姚淑芬指出，兒童發育遲緩最怕遇見的，就是照顧者抱著「看孩子大一點會不會自己變好」的想法，因而延誤早期療育的黃金時期，透過專車的加入，希望能讓發展遲緩兒獲得及時的療育。

捐贈儀式由萬海航運慈善基金會執行長許維新，將早療專車的鑰匙交給雙福基金會執行長林茂安，象徵「為愛啟航」，預估將來每月可服務880人次以上。

許維新表示，晨光智能發展中心默默耕耘兒童早療多年，但因預算與資源有限，希望藉由這次早療專車的捐贈，拋磚引玉，邀請更多人來關心這些「慢飛天使」。

林茂安指出，晨光智能發展中心每年服務120多個早療家庭，但仍有許多兒童錯過0-6歲的黃金療育期，希望藉由早療專車的啟動，讓更多「慢飛天使」加入早療行列。1060310

(中央社)