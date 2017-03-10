中共海軍高層透露 第2艘航艦已合攏

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中國大陸近年來積極擴充海軍實力，繼遼寧號後，中共海軍副參謀長王維明透露，第2艘自主設計的航空母艦主體也已經完成合攏成形，並展開設備安裝等建造工作。

新華社引述王維明的話指出，共軍在責任範圍內，「逢艦必跟、來機必攔」，必須時刻保持隨時應對突發事件的能力與水準。海軍下一步將根據需要，擴大海空巡邏，強化各項防衛能力建設，以捍衛國家主權和安全。

王維明表示，共軍海軍驅逐艦的數量會日漸增多，也會向上萬噸艦艇規模發展。大陸自主設計的第2艘航空母艦主船體已經合攏成形，正在進行設備安裝等建造工作，海軍陸戰隊的建設也會加快步伐。

中共海軍裝備部政委厲延明日前也曾表示，和第1艘航艦相比，第2艘航艦在技術成熟度、總體性能、未來訓練作戰使用上，都有很大的提升。1060310

(中央社)