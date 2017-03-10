總統南辦成立 蔡總統允諾一定常來

總統南部辦公室今天在高雄成立，位在市府鳳山行政中心市長室，總統蔡英文出席成立茶會，允諾一定會常來。她並透露成立南辦陳菊比她急，陳菊的霸氣，令南部其他縣市不敢開口。

總統南辦設在高雄市府鳳山行政中心3樓前高雄縣長楊秋興辦公室，蔡總統由高雄市長陳菊、總統府資政張俊雄等人，先進辦公室休息參觀，隨後下樓至大禮堂出席南辦成立茶會，現場有多名民進黨立委、市議員及各行各業代表出席。

陳菊細數蔡總統上任後，讓延宕多年的高捷延伸路竹、205兵工廠遷廠等政策得以成行，對高雄幫助很大，「謝謝蔡總統，我們應該感謝她」。

陳菊並呼籲大家繼續支持蔡總統的各項改革，讓改革的路能更順遂。

蔡總統則感謝高市府無償提供地方，讓總統南部辦公室有落腳之處，她說，成立南辦的意義是政府不能在冷氣房裡做決策，不能以台北觀點看天下，很高興今天能有一個地方能與鄉親坐下來聊聊，商討國家大事，她以後一定要來、也一定要常來。

她說，南部資源受限，她上任以來一直沒有忘記平衡南北的競選承諾。

蔡總統話鋒一轉說，剛才陳菊說南部其他地方也有在爭取南辦，只是高雄比較霸氣，所以就爭取到，但事實上是沒有人爭取，「因為菊姐沒說，沒人敢說，菊姐說了更沒人敢說」，高雄就是霸氣，陳菊就是霸氣。

高市新聞局長丁允恭指出，總統南辦辦公處所原是陳菊鳳山行政中心的市長室，目前尚未掛牌，未來內部如何規劃，人員配置，設何窗口人員，開放時間都尚未決定，市府尊重總統府的決定。如果總統有南下使用，維安也會跟著進駐，但平時則不會特別加強維安。1060310

(中央社)