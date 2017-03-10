冬瓜糖磚摻不純石灰 吃多恐高血鈣症
食藥署今證實，高雄不肖業者以非食品級石灰做冬瓜糖磚，知名飲品店也中鏢。毒物專家顏宗海表示，非食品級石灰最怕是內容物不純、有雜質，吃過多恐導致高血鈣症。
食藥署南區管理中心主任劉芳銘今天表示，日前和檢警查獲高雄地區某商行在製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程，添加非食品添加物級「石灰」，全台查封下架超過1萬3000多公斤冬瓜糖磚及冬瓜條。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海受訪時說，石灰就是「氧化鈣」，是國內合法食品添加物，本來就可以用在加工食品上，但必須是食品級，而且禁止用於新鮮食品上。
不只如此，相關法規也對石灰用量訂有上限，每公斤不可超過10公克，否則過多鈣質恐導致高血鈣症，引發容易便秘、腸胃不適等症狀。
顏宗海說，根據國外資料顯示，石灰在食品用途上，多用於防沾粘、結塊或調整酸鹼值等；而工業級、食用級石灰最大差別在於，食品級必須是純的，但工業用可能不純、有雜質，嚴禁用在食品製造。1060310
(中央社)
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