台詐欺集團藏印尼 勤拜土地公仍被逮
由傅姓、徐姓男子為首的詐欺集團，在印尼雅加達爽住高級別墅，鎖定大陸民眾詐騙，得手超過人民幣千萬元，為求心安，在住處祀奉土地公，每次得手就投錢進功德箱，但仍被逮。
刑事局日前接獲情資，傅、徐等人為首的詐欺集團，前往印尼從事詐欺犯罪，假冒檢警誘騙大陸人上當，刑事局與印尼當局首度合作共組專案小組，實地跟監，鎖定位在雅加達的兩處詐欺機房據點。
警方經過長期蒐證，眼見時機成熟，昨天同步攻堅，逮捕台人18人，大陸人36名，查獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個人資料等贓證物，刑事局表示，目前人犯都還在印尼，台嫌部分預計會送回台灣。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。