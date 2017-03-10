用到黑心冬瓜磚 丸作食茶：去年就下架

我要評比

使用到黑心冬瓜磚的丸作食茶今天表示，去年接到通知冬瓜磚有疑慮時，就已經在1天內下架。

食藥署今天表示，日前與檢警查獲高雄黑心業者以非食品級「石灰」製作冬瓜糖磚，追查下游發現知名飲品「丸作食茶」也中鏢。

對此，丸作食茶指出，在飲品上市前，內部都會要求廠商提供SGS的檢驗報告，要檢驗報告合格，才會上市。丸作食茶說，當收到衛生局認為廠商有疑慮的消息時，隔天就馬上下架並且更換新廠商。

丸作食茶說，有問題的廠商並沒有使用很久，因此影響並不大，後來也因此丸作食茶也會自主檢驗，而這件事後續都會配合衛生局作業。

丸作食茶表示，稍晚會將聲明放在官網跟Facebook上，也會將聲明放在各店，供民眾參考。1060310

(中央社)