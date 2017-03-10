徒步環島每公里捐500元 紀志儒回饋故鄉
徒步環島每走一公里，就捐出新台幣500元，雲林縣水林鄉人紀志儒今天捐款縣府，盼幫助急難救助及社會邊緣戶。
紀志儒發願以徒步環島的一步一腳印捐款，幫助家鄉的弱勢學生及貧困家庭。
紀志儒在3月7日從桃園出發，預計1個月時間，徒步環島1000公里，環島一圈共捐出新台幣50萬元，分成三等分，分別捐給雲林縣政府15萬元、水林鄉公所15萬元，水林國中、水燦林國小各10萬元。
紀志儒下午到雲林縣府拜會縣長李進勇並捐款，他說，家族中有8人從事教育工作，自己退休後每年固定捐助獎助學金，鼓勵家鄉學子，並透過水林鄉公所關懷社區貧困家庭。
曾有朋友問紀志儒，徒步環島時，腦海裡都在想些什麼，他說，走路過程要注意往來車輛及身旁狀況、瞻前顧後，必須要專心注意安全，哪有空想什麼。
紀志儒表示，每走一步就能為教育、為幫助偏鄉學子及弱勢家庭奉獻一點心力，覺得很有意義，盼拋磚引玉，吸引更多社會關懷投入。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。