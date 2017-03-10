徒步環島每公里捐500元 紀志儒回饋故鄉

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徒步環島每走一公里，就捐出新台幣500元，雲林縣水林鄉人紀志儒今天捐款縣府，盼幫助急難救助及社會邊緣戶。

紀志儒發願以徒步環島的一步一腳印捐款，幫助家鄉的弱勢學生及貧困家庭。

紀志儒在3月7日從桃園出發，預計1個月時間，徒步環島1000公里，環島一圈共捐出新台幣50萬元，分成三等分，分別捐給雲林縣政府15萬元、水林鄉公所15萬元，水林國中、水燦林國小各10萬元。

紀志儒下午到雲林縣府拜會縣長李進勇並捐款，他說，家族中有8人從事教育工作，自己退休後每年固定捐助獎助學金，鼓勵家鄉學子，並透過水林鄉公所關懷社區貧困家庭。

曾有朋友問紀志儒，徒步環島時，腦海裡都在想些什麼，他說，走路過程要注意往來車輛及身旁狀況、瞻前顧後，必須要專心注意安全，哪有空想什麼。

紀志儒表示，每走一步就能為教育、為幫助偏鄉學子及弱勢家庭奉獻一點心力，覺得很有意義，盼拋磚引玉，吸引更多社會關懷投入。1060310

(中央社)