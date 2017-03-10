朴槿惠的下一站 恐怕不是那間江南豪宅

醜聞纏身的南韓總統朴槿惠遭罷免後將搬離總統府青瓦台，回到她位在首爾江南區精華地段，有高牆與竹林圍繞的私宅。但她可能很快得再搬一次，而下一站恐怕就是狹窄的牢房。

路透社報導，南韓憲法法院今天維持國會以貪瀆醜聞彈劾65歲朴槿惠的決定，將她解職，讓亞洲第4大經濟體長達數月的政治不確定與示威抗議劃下句點。

失去在位時不被起訴的豁免權，朴槿惠恐面臨多項刑事指控，可能被羈押候審並最終遭判入獄。

這並非朴槿惠第1次被迫離開位在首爾市中心布滿岩石山丘下方的總統官邸青瓦台。

1979年，她父親前總統朴正熙遭暗殺後長達9天的葬禮結束，朴槿惠也與手足一同離開青瓦台，去住在家族的房舍。她母親在更早一場暗殺朴正熙未遂的行動中遭誤殺身亡後，朴槿惠就代替母親擔任實際上的第一夫人角色。

獨立兩層樓住宅的朴槿惠私宅位於富豪群集的首爾江南區僻巷裡，那裡的商店與公寓大樓會用法文命名，大街上則有多家豪華房車展示場。

住宅外圍的高聳紅磚牆，頂端安裝有刺的鐵絲網和閉路電視攝影機，在一整排樹林掩映下，從路上很難一窺堂奧。主要入口處由一座小警察崗亭守衛著，一旁的旗桿架空無一物。

朴槿惠1990年買下這間住宅。直到1998年為參政而聚焦經營父親政治根基所在的大邱之前，她的官方住址一直都登記在這裡。

4年後，朴槿惠又搬回這裡。當地居民表示，直到2012年她以些微之差選上總統之前，偶爾會在這處林蔭扶疏的週遭看到她的身影。

若朴槿惠遭到調查與審判，她很可能必須跟其他人一起被關在市郊的首爾拘留中心（Seoul Detention Centre）。遭逮捕的政治人物與企業領袖通常被關押在那裡。（譯者：中央社許湘欣）1060310

(中央社)