爬過屏東和高雄 高壓電塔男台南現身
(中央社記者張榮祥台南10日電）曾爬上屏東和高雄高壓電塔的黃姓男子，今天出現在台南，消防人員群集，台電想動用紅包攻勢，黃男卻不理會，在高壓電塔上待1個多小時才自行下來，馬上被警方帶走偵訊。
黃男今天下午2時許出現在台南市永康區、安南區交界的16萬伏特高壓電塔上，驚動消防局及台電，紛紛派員趕赴現場。
因黃男今年1月曾爬上台南1座高壓電塔，當時台電人員給他紅包和香菸，黃男抽完菸後就自己下來。台電人員這次如法炮製，哪知黃男不理會，愈爬愈高，連高速公路上的駕駛都看到報案。
眼見黃男不理會消防人員及台電人員的喊話，消防人員準備要上塔把他帶下來，此時黃男卻自行下塔，隨後被警方帶走，這次他在塔上待1個多小時。1060310
(中央社)
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