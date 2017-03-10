嘉義徵才活動 逾200人投遞履歷
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天在嘉太工業區污水處理廠舉辦中型徵才活動，吸引眾多民眾參加，有200多人投遞履歷。
朴子就業中心表示，現場有16家廠商、釋出逾500個工作機會，其中大貨車駕駛薪資在新台幣4萬5000元至5萬5000元之間，其他如工程師有35K至40K、倉管也有30K左右，今天吸引很多民眾前往求職。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯呈枋表示，這場徵才活動，希望提供工作機會給年後需要轉職的民眾，且因應科技時代，朴子就業中心也提供LINE@生活圈，不定期提供就業及職訓等相關資訊，民眾可以多加利用。
朴子就業中心表示，除了因應廠商需要，不定期辦理徵才活動外，民眾只要成為「朴子就業中心」Line的群組好友，就可以獲得最新各項資訊，未來有需要求職民眾，可以多加利用公部門資源，找到適合自己的理想工作。1060310
(中央社)
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