朴槿惠案法官忘拆髮捲 網友多樣解讀

南韓憲法法院今早宣布朴槿惠彈劾案裁決結果前，發生了件小插曲，代院長現身法院時，被發現頭上還有2個忘記拆下的髮捲，意外引起討論，出現各式各樣解讀。

美聯社報導，南韓憲法法院代院長李貞美今早抵達法院時，後腦勺還捲著2個顯眼的粉紅色髮捲。

資料畫面中顯示這位代院長就這樣戴著髮捲走進辦公室，顯然是沒發現自己忘了將髮捲取下，相關照片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。

部分南韓網友認為，李貞美這次疏忽，彰顯了她對自己工作的奉獻程度；有些人則將其與朴槿惠對比，朴槿惠在著名船難世越號沈船後，還召來髮型師，花費數小時打扮。

許多網友對此表示感動，紛紛留言「辛苦了」、「希望此案結束後李貞美法官能休息，與家人度過平靜時光」，也有不少人大讚：「尊敬您！」

有些聯想力豐富的網友甚至認為，李貞美是藉由這2個髮捲傳達關於裁定結果的訊息，例如2個髮捲呈現的2個原形，與「彈劾案成立」中「成立」二字拼音的首音相符；也有人說，這2個靠在一起的髮捲形狀，是代表表決結果8對0的「8」。

李貞美是憲法法院8位法官中的唯一1位女性。（譯者：中央社廖禹揚）1060310

(中央社)