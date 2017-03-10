朴槿惠案法官忘拆髮捲 網友多樣解讀
南韓憲法法院今早宣布朴槿惠彈劾案裁決結果前，發生了件小插曲，代院長現身法院時，被發現頭上還有2個忘記拆下的髮捲，意外引起討論，出現各式各樣解讀。
美聯社報導，南韓憲法法院代院長李貞美今早抵達法院時，後腦勺還捲著2個顯眼的粉紅色髮捲。
資料畫面中顯示這位代院長就這樣戴著髮捲走進辦公室，顯然是沒發現自己忘了將髮捲取下，相關照片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。
部分南韓網友認為，李貞美這次疏忽，彰顯了她對自己工作的奉獻程度；有些人則將其與朴槿惠對比，朴槿惠在著名船難世越號沈船後，還召來髮型師，花費數小時打扮。
許多網友對此表示感動，紛紛留言「辛苦了」、「希望此案結束後李貞美法官能休息，與家人度過平靜時光」，也有不少人大讚：「尊敬您！」
有些聯想力豐富的網友甚至認為，李貞美是藉由這2個髮捲傳達關於裁定結果的訊息，例如2個髮捲呈現的2個原形，與「彈劾案成立」中「成立」二字拼音的首音相符；也有人說，這2個靠在一起的髮捲形狀，是代表表決結果8對0的「8」。
李貞美是憲法法院8位法官中的唯一1位女性。（譯者：中央社廖禹揚）1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。