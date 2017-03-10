林全：軍教太早退休 應有第二職業
行政院長林全今天表示，老師或軍人40、50歲就退休領退休金，「這不是健康的社會」。不到60歲就退休，他建議應有第二職業，會請教育部、國防部重視第二專長的培養。
國民黨立委柯志恩今天下午在立法院施政總質詢指出，因為年金改革，很多中小學資深老師不敢退休，很多拿到教師證的老師，因無機會而轉到其他行業，導致目前老師的新陳代謝率，幾乎等於零。
柯志恩表示，很多碩士學歷老師到第20年，薪水已到頂，大學學歷則是在第24年到頂，卻要等十幾年才有辦法退休，年改表面上省了很多退休金，但卻墊高人事成本，這不划算。且學校有50%以上是資深老師，這是很大的財政負擔。
林全指出，是否退休是當事人的生涯規劃，但會建議不到60歲就退休的老師，應有第二職業，軍人也是一樣，否則是人力很大的閒置。他說，老師或軍人40、50歲就退休領退休金，「這不是健康的社會」。
他說，第二職業要找什麼工作，則要看當事人自己的性向，政府應該思考的是，如何確保老師、軍人退休選擇第二職業的管道暢通。
林全表示，針對老師及軍人的第二專長，要怪政府過去沒有制度，他也跟國防部、教育部也講過，應該要重視，在老師跟軍人初始工作時，就應注意到第二專長的培養。對於面臨退休或已退休的人如何培養第二專長，這都應該去做。1060310
(中央社)
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