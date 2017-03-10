停經10年再次驚見「好朋友」 原來是這個病
停經後仍血流不止，當心是婦癌找上身！一名60歲的呂太太，10年前停經，去年卻又開始陰道出血，從2~3天出血一次，到天天出血不止，就診發現罹患子宮內膜癌。醫師提醒，停經後有可能因荷爾蒙缺乏而「偶爾、少量出血」，但若長期且大量出血，則要盡早就醫檢查。
收治該病例的國泰醫院婦產科主治醫師黃家彥表示，女性通常在50歲停經，部分女性會在接下來，偶有出血狀況，當中有9成屬於「萎縮性出血」，其因是會子宮缺乏荷爾蒙所致，「但血量少、頻率低」，另1成則為罹患子宮內膜癌所致，血量大、且頻率會愈來愈高。
根據統計，子宮內膜癌為國人女性10大癌症發生率第6名，每年新增2000人，治療方式以手術優先，早期治療的5年存活率可超過90％，第2期則降到70~80％，第3期則只剩5成。呂太太治療時為第一期，術後康復狀況良好。
黃家彥說，子宮內膜癌傳統為剖腹手術，為了更精準摘除腹主動脈旁淋巴結，經評估後，讓呂太太接受達文西機器手臂微創手術，傷口僅4~5個、直徑1公分的傷口，術後4天便可出院，還能減少大腸沾黏併發症。他提醒，腫瘤體積過大、癌細胞已轉移擴散者，就不適合接受達文西手術。
(中時)
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