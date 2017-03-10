談美中關係 駱家輝：和平為本 不衝突不對抗
曾任美國駐北京大使駱家輝，日前接受大陸中央電視台專訪，談到對於未來美中關係的看法時，他認為，從40多年卡特（Jimmy Carter）總統與中國建交後，美中兩國的外交關係，就是以「和平為本，採取不衝突、不對抗」的發展政策走到今日，他更呼籲新總統川普（Donald Trump），應多了解大陸領導人的想法，才能讓美中關係走得更長遠。
據大陸澎湃新聞報導，曾是美國首名華裔州長、前駐北京大使的駱家輝，日前接受大陸央視專訪時，當被問到對於未來美中關係的看法時，他表示，「從45年前尼克森（Richard Nixon）訪問北京，到40年前卡特與大陸正式建交，中美雙方都是在和平的基礎上，維持「不衝突、不對抗」的發展政策，是中美關係一直以來的關鍵，無論是現在或未來都不會改變。他更提到，未來若有機會晉見新總統川普，必向他強調兩強關係的重要性，並希望他能多花時間與大陸領導人們相處，才能更進一步了解和認識他們。
出生於美國西雅圖，現年67歲的駱家輝，是廣東籍華裔移民第三代。因為父母親的關係，他能流利地使用台山話和廣東話，靠著打工和獎學金，取得耶魯大學政治學學士和波士頓大學法學學位（J.D.）。1983年初入政壇，選上華盛頓州眾議員，一年後選上華州金郡（King County, Washington）郡長。駱在1997年在華州州長選舉勝出，成為美國第一位華裔州長，並成功連任。2011年由歐巴馬（Barack Obama）總統提名為駐北京大使至2014年。與夫人李蒙結縭23年，育有兩女一子。
(中時電子報)
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