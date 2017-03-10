特殊生一般生 齊騎馬生命共榮
雲林特殊學校下午邀請虎尾高中與虎尾農工學生一起騎馬，初體驗的恐懼與尖叫，與特殊生樂在其中的氣定神閒形成對比，身心障孩子並示範如何為馬洗澡、梳理馬鬃，學習適應人群、與人互動，並宛如小老師，增加不少自信。
雲特校長林逸文指出，中重度障礙孩子畢業後仍要回歸社會生活，多和一般人接觸以培養人際互動能力，讓特殊生和一般生有機會共同學習，並在過程中學習互助、包容接納對方的不一樣，更顯生命的可貴。
這項人馬共融、生命共榮的活動由認識馬開始，總務主任張恭銘是馬術好手，配合教練介紹馬匹與騎乘安全，也教授如何照顧餵養，與馬兒朝夕相處的雲特學生頓時成為小老師，為虎高、虎農學生示範餵食、刷洗及梳理。
大家躍躍欲試騎乘，校方邀請世界盃特奧身障選手孫育仁表演，馬上英姿令人眼睛為之一亮。不過，輪到自己上馬大不同，泰半是初體驗，緊張加恐懼，尤其女生，嚇得尖叫聲不斷。雲特學生幾乎都有騎馬經驗，相對穩定，都能悠閒地享受騎馬樂趣。
虎農學生雷雅瑄意猶未盡說，開始很害怕，後來很興奮。張雅敏也分享，只要眼視前方，就能愈來愈放鬆，樂在其中。林若家等很佩服雲特學生騎得比自己好，雖然身心有障礙，還能照顧馬，實在很棒！
(中時)
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