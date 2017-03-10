屏東市長輩學堂開課 阿公阿嬤報名踴躍
迎接高齡化社會來臨，屏東市公所繼長輩共餐後，接續開辦幸福學堂，課程包括時尚走秀、簡易水電維修，還有鄰近市區的走讀樂遊，透過樂齡學習，一圓阿公阿嬤求學夢，報名首日就有20多個名額已被預定。
市公所社會課長楊梅秀指出，屏東縣65歲以上人口正式突破總人口數15％，長輩們的生活照顧已經是各級政府施政重點，然而相關政策不應只是事後補償，而是要事前預防，期盼透過每周定期上課，讓長輩有恣意揮灑的表演舞台。
「這些長輩其實沒有想像中的ＬＫＫ」，楊梅秀說，報名首日，很多阿公阿嬤是拿著Line的訊息來指定課程，顯示老人家的需求也與潮流接軌，因此課程內容也不能死板；為期8周的時尚走秀，教導長輩如何打扮、妝點，展現屬於自己的獨特風格。
還有3Ｃ課程，教學員拍照、打卡，使用時下流行的ＡＰＰ軟體等，避免與時代脫節；令人期待的走讀家鄉，以樂遊方式走進市區巷弄，探尋或許常常經過，卻很少停下腳步駐足的景點，重新進行瞭解。67歲市民董江台首日就趕赴報名，期待背著書包上學去。
屏東市長林亞莼說，延緩長輩失能失智時間，擁有健康的未來，一直是邁向幸福城市的指標，替他們重新編織夢想，也要讓其他人知道，人生七十才真正開始。
(中時)
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