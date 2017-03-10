退伍軍人嗆給立委王定宇「好看！」 警傳喚到案

王定宇在臉書表示遭「楊思聖」恐嚇。（翻攝王定宇臉書）

涉及228在中正紀念堂與獨派人士互毆、7日又前往考試院年改公聽會滋事，遭警方傳辦多次的退伍軍人楊思聖，今早又打電話前往民進黨立委王定宇辦公室，表示：「要給王定宇好看！」王隨後向中正一警方報案，警方已鎖定楊的行蹤，近日要將他傳喚到案。

警方說，楊男今早先前往立法院中興大樓，要當面找王定宇，未能如願改打電話到其國會辦公室，揚言要給他好看，因為王之前在臉書上，質問國安局長有關黑幫活動的狀況，內容提到楊讓他十分不滿，決定當面找王說清楚，後來更打電話到辦公室嗆聲。

(中時)