南大校友會理事長陳金雄 接任後活動多多

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台南大學校友會日前到嘉義故宮南院參訪，老中青3代合影留念。（黃文博翻攝）

台南大學校友會在理事長陳金雄接任後，活動特別多，日前又辦了一場「感恩、知性、聯誼、榮耀之旅」的春遊活動，校友及家眷參觀了嘉義故宮南院，並至風景區飽覽湖光山色，身心靈都滿載而歸。

陳金雄表示，南大校友會目前已由附小、附中、附聰及南大等組成聯盟，校友人數多達4萬3000餘人，南大在歷任校長努力下，從師專、師院、大學一路成長，至今擁有6個學院。

前年10月，陳金雄教授接下南大校友總會理事長職務後，即積極配合校務推展，拜訪各縣市校友會，凝聚校友情感及整合校友資源，許多校友更捐款、捐書，協助校務發展及扶助弱勢學生一圓讀書夢。

此次春遊嘉義，由校友會常務理事潘元石建議，參訪嘉義故宮南院，參觀目前正在展出的「日本美術之最」特展，對於故宮南院的建築宏偉壯觀，庭園造景與公共藝術優美，留下深刻印象，隨後一行人並至仁義潭風景區遊玩，參觀方塊酥觀光工廠。

此次春遊，包括校長黃宗顯、前任校長黃秀霜等人都參與，總計160餘人參與，甚至有人遠從台北、屏東報名參與，故人、新知相逢，增進彼此情感。校友會也預定明年春遊，將至上海等地進行江南遊，並參訪海外校友李茂盛的翔茂企業集團，拓展國際校友交流。

(中時)