朴槿惠下台 陸外交部：不評論 盼韓政局穩定

朴槿惠成為韓國史上首位被成功彈劾的總統，大陸外交部10日表態稱，有關彈劾案是韓國內部事務，對此不做評論，作為韓國的鄰國，中方希望韓國保持政局穩定。大陸學者指出，朴槿惠下台是對韓保守派的嚴重打擊，預料反對黨文在寅將上台，文在薩德佈署和朝核問題上，都更主張透過對話協商解決，改選後將可緩解中韓的緊張。

大陸外交部發言人耿爽10日針對朴槿惠下台一事表示，朴槿惠前總統在任期間，對推進中韓關係做了大量工作，「我們對此予以肯定」。同時，朴槿惠在任期間，韓國政府也做出了在韓國部署薩德反導系統這樣的決定，「這也影響了兩國關係的發展，對此我們已經表明了明確的反對態度。在薩德問題上，中國的立場是非常明確堅定的，沒有改變」。

耿爽回顧了在過去25年間中韓兩國關係取得的發展，他表示，中韓互為「搬不走的近鄰」，目前中方是韓國的最大貿易夥伴，也是韓國最大海外投資對像國，還是韓國最大留學生來源國、最大的海外旅行目的地國。這些成果來之不易，也彌足珍貴。「我們都知道目前影響中韓關係發展的癥結是韓方不顧中國關切，配合美方在韓國部署反導系統」。

耿爽稱，在此我們再次奉勸韓方要以中韓兩國人民的利益為重，以中韓兩國合作大局為重，正視中方關切、傾聽民眾呼聲，停止有關進程，切實為兩國關係重回健康發展的軌道掃除障礙。

(旺報)