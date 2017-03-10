蝶戀花案 家屬盼檢方查車體內部結構
士林地檢署今公布「蝶戀花案」相關事故報告；有家屬質疑，檢方沒就車內座椅未上鎖、司機是否偏離行車路線等進行調查；士檢說，這些都有調查，未來會在偵字案件中做說明。
由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，在2月13日晚上9時許，於接近國道5號北上接國道3南向匝道處，發生遊覽車翻車事故，造成33人死亡。
士檢今天舉行本案「相驗案件」報結調查事實記者會，對外說明當時康姓遊覽車的行車狀況、車輛結構等情形。
然而，一名陳姓家屬代表質疑，檢方僅就遊覽車外部結構做調查，未對車內座椅有無鎖在地板上進行調查，也沒調查司機是否有偏離原先設定的行駛路線。
士檢指出，對於這些疑問，檢方都有做調查，但考量全案仍在偵辦階段，基於偵查不公開原則，無法對外說明，今天僅就「相」字案件調查部分，初步和社會大眾做說明。1060310
(中央社)
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