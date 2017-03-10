安養中心火災4死 家人哭斷腸
桃園市私立「愛心長期照護中心安養中心」今天傳出火災，4人命喪火窟，多位罹難者家人傷心難過，直說「昨天還好好的」，對於意外難以置信，要求市府查明真相，還死者公道。
桃園市私立愛心長期照護中心安養中心清晨火災，4人命喪火窟，13人輕重傷，均送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲，另有1名看護人員輕傷。
桃園市政府社會局表示，愛心長期照護中心安養中心為立案中心，但造成死傷部分區域設在中心「未立案範圍」，原先立案申請為22床，但初步釐清後安置人數達36人，明顯超收。
其中一名90歲邱姓死者的家人難以相信，還說「昨天爸爸還好好的，怎麼會這樣？」，在看到父親遺體時痛哭失聲，久久無法平復。
邱姓家人說，父親雖90歲，但是行動沒有問題，精神也很好，家人原本想將父親接回去住，沒想到卻發生火災意外，讓家人都相當難過。
家人也說，父親原本安排住在安養中心一樓，但後來被移到2樓，當時也不清楚2樓是否屬於違法超收，希望社會局與消防局能查明真相。
桃園市政府社會局長古梓龍表示，安養中心在103年6月12日立案，登記範圍僅有1樓，核定床數為22床（含插管11床），經初步調查，目前收容人數為37人（1樓21人、2樓16人），清晨起火點的2樓，屬於「非合法登記範圍」，違規使用事實明確，而這家安養中心長期有明顯超收情形。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。