安養中心火災4死 家人哭斷腸

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桃園市私立「愛心長期照護中心安養中心」今天傳出火災，4人命喪火窟，多位罹難者家人傷心難過，直說「昨天還好好的」，對於意外難以置信，要求市府查明真相，還死者公道。

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心清晨火災，4人命喪火窟，13人輕重傷，均送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲，另有1名看護人員輕傷。

桃園市政府社會局表示，愛心長期照護中心安養中心為立案中心，但造成死傷部分區域設在中心「未立案範圍」，原先立案申請為22床，但初步釐清後安置人數達36人，明顯超收。

其中一名90歲邱姓死者的家人難以相信，還說「昨天爸爸還好好的，怎麼會這樣？」，在看到父親遺體時痛哭失聲，久久無法平復。

邱姓家人說，父親雖90歲，但是行動沒有問題，精神也很好，家人原本想將父親接回去住，沒想到卻發生火災意外，讓家人都相當難過。

家人也說，父親原本安排住在安養中心一樓，但後來被移到2樓，當時也不清楚2樓是否屬於違法超收，希望社會局與消防局能查明真相。

桃園市政府社會局長古梓龍表示，安養中心在103年6月12日立案，登記範圍僅有1樓，核定床數為22床（含插管11床），經初步調查，目前收容人數為37人（1樓21人、2樓16人），清晨起火點的2樓，屬於「非合法登記範圍」，違規使用事實明確，而這家安養中心長期有明顯超收情形。1060310

(中央社)