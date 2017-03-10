總統台南贈匾 場外抗議陳情
總統蔡英文今天下午前往台南市東區良寶宮贈匾，未公開致詞，場外卻發生2起抗議及陳情，不過都遭迅速隔離。
蔡總統下午4時許抵達良寶宮贈匾「德澤安民」，且上香祭拜，廟旁擠滿了圍觀民眾，有人更高喊「總統好」，設法想和蔡總統握手，但蔡總統僅微笑揮手致意，未公開致詞。
蔡總統抵達前，良寶宮發生2起抗議及陳情事件，第一起抗議對象不是蔡總統，疑是針對民進黨籍立委王定宇，王定宇也立刻和對方溝通，未釀衝突。
第二起是南鐵東移自救會成員陳情，一度接近良寶宮大門，立刻被驅離，自救會成員大發新聞稿，但無法接近良寶宮，直到蔡總統離開，仍待在現場。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。