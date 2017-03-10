總統台南贈匾 場外抗議陳情

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總統蔡英文今天下午前往台南市東區良寶宮贈匾，未公開致詞，場外卻發生2起抗議及陳情，不過都遭迅速隔離。

蔡總統下午4時許抵達良寶宮贈匾「德澤安民」，且上香祭拜，廟旁擠滿了圍觀民眾，有人更高喊「總統好」，設法想和蔡總統握手，但蔡總統僅微笑揮手致意，未公開致詞。

蔡總統抵達前，良寶宮發生2起抗議及陳情事件，第一起抗議對象不是蔡總統，疑是針對民進黨籍立委王定宇，王定宇也立刻和對方溝通，未釀衝突。

第二起是南鐵東移自救會成員陳情，一度接近良寶宮大門，立刻被驅離，自救會成員大發新聞稿，但無法接近良寶宮，直到蔡總統離開，仍待在現場。1060310

(中央社)