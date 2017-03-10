江蘇離奇車禍 休旅車飛上民宅屋頂
中國大陸江蘇省泰州市今天發生一起離奇車禍，一輛休旅車為避讓三輪車後失控，沒想到竟「飛上」路邊3公尺高的民宅屋頂上動彈不得。
揚子晚報引述休旅車駕駛說，當時他開車由西向東行駛。事發時，因避讓前面的一輛三輪車猛打方向盤，後撞到路邊水泥護欄，沒想到車子竟因慣性作用開上房頂。
報導提到，這輛休旅車騎跨在馬路旁邊的房屋頂上，駕駛坐在裡面等待救援。路面與房頂距離約有3公尺，屋頂破損嚴重。
當地警方接獲通報後趕赴現場，並協調找來梯子，在現場救援人員的攙扶下，駕駛安全抵達地面。
駕駛被救下來後，警方調來吊車將肇事車輛吊到地面。駕駛看到汽車外殼破損後，竟坐進車內準備將車開到警局，但只行駛了幾公尺，汽車就熄火無法再移動。
隨後，警方用拖車將肇事車輛拖走。
事故發生原因正在進一步調查中。1060310
(中央社)
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