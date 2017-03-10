第1屆金科獎 金牌從缺
由科技部補助、屏東大學科普傳播學系主辦的「第1屆金科獎~國小科普影片競賽頒獎典禮」今天在屏東大學舉辦，比賽結果，金牌從缺，評審表示，希望未來還有成長空間。
這次參賽隊伍來自北中南東與離島澎湖，全國有近百所國小參加，共有10組團隊入圍決賽。
得獎的參賽隊伍名次如下：優等-金科刺睛王-瞳孔變化篇(桃園市溪海國小)、瘋狂科學之酸鹼滅火器(新竹市茄苳國小)；甲等-玩棒球學科學(嘉義市港坪國小)、消失的文字(嘉義市港坪國小)、棉花糖女孩(花蓮縣復興國小)；佳作-湖之女神的逆襲-不會沉下去的斧頭(澎湖縣鳥嶼國小)、Christmas ice cream 聖誕節冰淇淋(花蓮縣復興國小)、轉動吧!魔方! (屏東縣車城國小)、酸鹼人生(花蓮縣復興國小)與水的三態(新北市三峽區五寮國小)。
評審表示，因是第1屆，評審保留金牌，希望未來還有成長空間，明年開始將逐年把國中和高中納入競賽。
決賽評審團主席林曉雯表示，從參賽的作品可以看出學童詮釋與傳達科學知識的方法非常豐富多元，如「金科刺睛王-瞳孔變化篇」利用夜視錄影機連續拍攝眼睛瞳孔的變化，以科學實證的角度，讓學童了解眼睛瞳孔能因應光線明暗改變大小調節眼球的進光量。
屏東大學校長古源光表示，金科獎是科學教育的「奧斯卡獎」和「金馬獎」，學生透過微電影的製作，上傳至網路廣為傳播，可提供做為其他人參考的科教的教材，未來新的課綱也會加入更多科技元素，從小培養學生對科學的興趣和素養。
屏東大學表示，將辦理影展活動，歡迎各國小在3月底前上活動官網申請。
入圍影片網址：https://goo.gl/yflXIs 1060310
(中央社)
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