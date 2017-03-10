蝶戀花案 司機曾1個月出車28天

我要評比

士林地檢署偵辦國5遊覽車翻車案（蝶戀花案）今天舉行相驗案件報結記者會。調查工時發現康姓遊覽車司機分別在去年8月、12月，1個月出車28天，最高連續出勤天數有24天。

這起國道5號車禍意外發生在2月13日晚上約9時；經過調查，這是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。

士檢今天舉行此案相驗案件報結調查事實記者會，這些資料會做為後續偵辦中的重要資料，而案件仍持續偵辦中。

士檢發言人陳錫柱說，關於遊覽車機件結構等問題，經督同相關機關鑑定認輪胎深度尚未磨損至胎面磨耗指示點、剎車系統測試正常，車身長、寬、高符合當時法規規定；最近一次驗車時間為民國106年1月5日，而最近3次驗車紀錄均合格。

陳錫柱表示，依據遊覽車最後行進軌跡圖（車速）及後車行車紀錄器影像、等資料分析比對，該遊覽車於2月13日晚上8時57分許，駛出南港隧道行車時速為84公里，接近國道5號北上接國道3南向匝道0公里處為98公里，撞擊時為79公里，而該路段前後裝設有分別為50公里、40公里限速標誌4處。

此外，根據監視器及ETC相關資料顯示，康姓司機當天駕車的時間為9小時10分至9小時40分。

各界懷疑康姓司機過勞開車，恐是釀成車禍的原因之一；士檢調查，康姓司機去年8月至今年1月，每月出車天數分別為28天、21天、25天、27天、28天與25天，期間連續最高出勤天數有14天、12天、22天、17天、15天、24天及14天。

另，士檢傳喚蝶戀花旅行社其他司機作證、康姓司機手機內資料內容，查無康有請假遭刁難的情事。

至於外界懷疑肇事路段是否設計不當？康姓遊覽車司機當時有無採剎車或進行其他應變措施？陳錫柱說，根據現場資料顯示，地面劃有兩處減速邊線，也有11處山形箭頭指標，勘認該路段就速限即相關警示標示，均有充分標示，而肇事車輛在撞擊前「確有減速」。1060310

(中央社)