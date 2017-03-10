台化訴願成功 彰化縣府：勝敗未定
台化彰化廠鍋爐停工，經向環保署訴願成功，可望復工，彰化縣政府回應說，中央與地方見解不同，將再審慎評估，勝敗應該未定。
台灣化學纖維股份有限公司彰化廠3座鍋爐，因期限內未完成換證程序，遭彰化縣政府勒令停工，台化公司不滿，去年10月向行政院環境保護署提出行政訴願，訴願委員會今天以臨時提案方式討論此案，決議撤銷彰化縣政府撤銷台化許可證的裁決。
彰化縣政府法制處長黃耀南說，訴願委員會法令見解與原處分機關(彰化縣府)見解不同，縣府到底程序有無違法、不當之處、事實認定錯誤，將再由環保局審慎認定，關於這部分「應該是勝敗未定」，而台化請求應依原許可證展延的申請遭駁回，這部分是縣府勝訴。
環保局長江培根說，M16、M17、M22鍋爐須受民國100年所實施的環境影響評估約束，所以台化公司需將燃料的含硫量、燃煤使用量，要依當初的環評承諾做規範，而環保署新聞稿指彰化縣府疏於監督環境影響評估，但105年之前，環境影響監督機關應為環保署。
訴願委員會撤銷彰化縣府的行政裁決，交由彰化縣府另作適法處分，會議結束後，由環保署副署長詹順貴說明訴願案結果，未來若台化仍不滿彰化縣府另做出的裁決，仍可向環保署提出訴願。
位於彰化市的台化彰化廠內M16、M17、M22汽電共生鍋爐操作許可證，去年9月29日到期，台化向彰化縣府申請「展延」許可證，因環境影響評估不符、應申請「異動」等因素，往來退件34次，3座鍋爐停爐，期間發生員工上街抗議、台化向台中高等行政法院聲請假處分遭駁回、台化向環保署提行政訴願等風波。1060310
(中央社)
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