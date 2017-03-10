評馬英九 洪秀柱：溫良恭儉但讓出天下
中國國民黨主席洪秀柱今天評論前總統馬英九的功過時表示，馬英九溫良恭儉，「但把天下都讓出去，這是不對的」；不過，馬在兩岸外交上做得很好。
洪秀柱今天接受廣播專訪，被問到如何評價馬英九的功過時，做上述表示。
她說，有功有過，沒有人是聖人，總是有做的不夠圓滿的地方。馬英九是正人君子，也因為很君子，很多地方該爭、該講理的還是要講，「溫良恭儉一讓，把天下讓出去，這是不對的」，可能馬英九太周延，想要顧全，包括施政也有這樣的態度。
不過，洪秀柱說，兩岸關係在馬英九執政8年很好，台灣可以進入國際社會，外交上也做得不錯。
國民黨兩次敗選的責任是否是馬英九該負責？洪秀柱說，不盡然，馬英九當時因為是黨主席又是總統，有無可避免的責任，在某些事情上堅持的不夠，才造成這樣的現象。
談到識人不明，洪秀柱也自問，如果自己有權力一定可以識人很明？有人可以做朋友，但不能做同事，要做到識人甚明，要有高度智慧，也要有運氣。
這次選黨主席是否得到馬英九支持？洪秀柱說，她沒有感覺到特別支持，也沒有感覺到馬英九對她有特別不好。
主持人談到媒體陸續公布民調公布，都是副主席郝龍斌支持度最高，洪位居第二。洪秀柱說，「我一點都沒有焦慮感」，選舉就是每個人把自己想法講出來，讓黨員去做最好選擇。1060310
(中央社)
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