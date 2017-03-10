談保防法 詹啟賢籲以人民自由福祉為念

調查局「國家保防工作法」草案曝光，宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天表示，希望蔡政府能夠多以台灣人民的自由福祉為念，莫為了緊握權力，而辜負國民所託。

詹啟賢今天在臉書上發文指出，保防法草案一經揭露，舉國譁然。執政團隊連連否認，由「行政院高層」放話批評下轄的法務部調查局，「比白色恐怖還恐怖」。立法院的柯建銘委員也公開表示不能接受，並懷疑說是「國民黨時代的版本」；但報載調查局花了6個月才端出法案，是由民進黨選派的官員，在民進黨執政期間所研擬出的草案。

他說，現在擬出一個荒腔走板、蔑視人權、破壞法治的法案，再痛斥批駁，打自家小孩給外人看，是為左右互搏角色錯亂。立法系統高層對外放話，將本法劃定為前朝遺續，模糊焦點兼打擊政敵，「不會生子還牽拖厝邊，更是標準的鬥臭鬥藍起手式」。

詹啟賢表示，台灣既已自許為現代化的法治國家，以人權立國自栩，則若國家安全規劃真有不足部分需修正補強，也都應以符合民主憲政體制和法理方式為之，而不是「以保防之名，行擴權、箝制人民之實」。國人應該關心，府院層峰切割後，是否會在風頭過去之後捲土重來。

他說，政府的好壞，不在執政的政黨名稱為何，也不在其在野時的理念主張，這些都只是皮相而已。上任之後的實際作為，仍需要全民的持續監督，才能確保施政的方向不致迷航。1060310

(中央社)