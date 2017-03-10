陸生涉共諜 府：不會因此調整陸生政策
陸生涉嫌來台當共諜，總統府今天表示，不會因此調整陸生來台政策，兩岸交流不會受到個案影響。
一名大陸籍周姓男子疑為陸生，涉嫌來台當共諜，從事發展組織工作，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，涉嫌違反國家安全法，台北地檢署今天向台北地方法院聲請羈押；北院開庭後裁定周男羈押禁見。
總統府發言人黃重諺今天受訪表示，這當然是涉及國家安全，不過總統府不評論司法個案，就讓檢調追查。
對於是否會因此調整陸生來台政策，黃重諺表示他相信不會，兩岸交流不會因為這樣個案受到影響。
有人認為各界正在爭執保防工作法草案之際，剛好傳出陸生涉當共諜，是一種陰謀，黃重諺回應「膝蓋不一定適合用來思考」。
黃重諺說，行政院長林全和法務部都說明過，強化國土安全、防止境外勢力包括網路攻擊和假新聞散布等各種型態，維護國家自由、民主、人權不受到侵害，是各國積極研擬對策的方向，草案早被行政院退回，在政府把關下不被採納規畫，不代表政府立場。1060310
(中央社)
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